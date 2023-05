Le dernier comptage, portant sur près de 99,9% des urnes, accordait plus tôt dans la journée 49,5% des suffrages au chef de l'Etat, Erdogan, au pouvoir depuis vingt ans, contre 44,9% à son rival social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu.

Étant donné qu'aucun des candidats n'a atteint 50% des voix, un deuxième tour est indispensable.

L'issue du second tour s'annonce plus qu'incertaine pour l'opposition. Elle dépendra pour partie d'un troisième homme, l'ultranationaliste Sinan Ogan, qui a recueilli 5,2% des voix au premier tour, et n'a pas encore annoncé s'il soutiendrait l'un des deux candidats.