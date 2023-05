Trois personnes ont été blessées et un grand bâtiment a été endommagé. En outre, plusieurs voitures ont pris feu.

Des alarmes aériennes ont été lancées dans tout le pays pendant la nuit, et M. Klitschko a rappelé aux habitants de ne pas s'aventurer à l'extérieur. "Restez dans les abris!", a écrit le maire de Kiev sur sa chaîne Telegram.

D'après lui, l'épave d'un drone est tombée dans le district de Darnytskyi, dans le sud-est du pays.

La Russie a envahi l'Ukraine voisine il y a plus d'un an et l'a attaquée à plusieurs reprises avec des drones de combat depuis l'automne dernier, ciblant souvent des infrastructures publiques telles que des centrales électriques.

Selon le journal The Kyiv Independent, "au moins dix explosions" ont été entendues dans la capitale dans la nuit de lundi à mardi. Des témoins oculaires à Kiev ont déclaré à l'agence de presse Reuters avoir entendu plusieurs explosions qui ressemblaient à la destruction d'objets par des systèmes antiaériens. Il n'est pas clair si ces objets étaient des missiles ou des drones.