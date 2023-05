Le petit village autrichien, très apprécié en Asie, a une copie conforme en Chine aujourd’hui. Hallstatt est très prisé par les touristes et accueille presque un million de personnes par an. Les habitants en ont marre des touristes qui viennent exclusivement pour prendre des photos. De l’église au lac de Hallstättersee en passant par les petites rues de ce lieu pittoresque, tous ces lieux sont immortalisés par les passants. Cela crée des nuisances sonores et des embouteillages que les villageois ne peuvent plus supporter…

La commune a alors pris la décision d’installer des barrières en bois pour que les touristes ne puissent plus prendre en photo l’église, le lac et les montagnes. Le maire de Hallstatt a expliqué auprès des médias locaux : “La seule chose qui aidera, c’est que le point d’accès aux photos ne soit plus un point d’accès.”