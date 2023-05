L'Italie touchée par de fortes pluies et des inondations: 2 morts et de nombreuses évacuations

De fortes pluies et des inondations ont entraîné l'évacuation mardi de milliers de personnes dans les régions italiennes de l'Émilie-Romagne et des Marches, situées au nord du pays, après que des rivières et des ruisseaux sont sortis de leur lit ou ont menacé de le faire.