Trois scientifiques russes spécialistes des missiles hypersoniques en prison pour trahison : “Tout rapport peut devenir un motif d’accusation”

Les trois hommes sont détenus pour avoir pris la parole lors de conférences à l’étranger, publié des articles dans des magazines populaires et participé à des projets internationaux, selon le journal Moscow Times. Les trois scientifiques étaient des spécialistes des missiles hypersoniques.

Mais, selon les membres de l’Institut, il s’agit d’allégations infondées : “Les organismes d’enquête s’appuient sur d’autres avis pour l’expertise. Qui sont ces experts ? Quel est leur niveau professionnel ?”, questionnent-ils. De plus, publiant fréquemment des articles notamment dans des revues scientifiques, les membres de l’Institut se sentent menacés. “Nous constatons que tout article ou rapport peut devenir un motif d’accusation de trahison. Ce pour quoi nous sommes récompensés et cités en exemple aujourd’hui devient la cause de poursuites pénales demain”, ont-ils déclaré.

À lire aussi

Ils ajoutent également que ces arrestations auraient un effet dissuasif sur les jeunes chercheurs, causant un problème supplémentaire de manque d’effectif : “La chute des niveaux de recherche due au vieillissement des scientifiques et à la rupture de la continuité entre les générations d’experts va […] devenir progressivement irréversible et rapide.”

Les scientifiques appellent donc à une résolution du problème de toute urgence, “faute de quoi il sera impossible d’empêcher une catastrophe de s’abattre sur l’aérodynamique nationale”.

Mercredi, le Kremlin a pourtant qualifié les allégations d’espionnage de “sérieuses” mais n’a pas voulu donner plus de détails.