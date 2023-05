Guerre en Ukraine: Kiev refuse toute médiation impliquant perte de territoire ou gel du conflit

"Aucune initiative, aucune médiation ne devrait être basée sur la prémisse que nous devrions geler le conflit puis voir ensuite ce qu'il se passe", a ajouté M. Kuleba, qui s'exprimait devant la presse en anglais.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré vendredi à Jeddah le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et l'a remercié de soutenir la souveraineté de l'Ukraine.

Dès mars 2022, une semaine après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le dirigeant de facto de la monarchie du Golfe avait appelé à trouver une "solution politique" au conflit et proposé sa médiation lors d'un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine.

"Toute médiation devra amener au rétablissement total de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a souligné vendredi le chef de la diplomatie de Kiev.

M. Kuleba a fait le déplacement à Lisbonne pour participer à la très confidentielle réunion Bilderberg, qui se tient cette année dans la capitale portugaise jusqu'à dimanche.

L'Ukraine, la Russie, l'Otan et les menaces transnationales sont parmi les thèmes des discussions de cette conférence privée, qui rassemble des personnalités politiques et économiques européennes et nord-américaines autour d'enjeux mondiaux.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel figurent également sur la liste des quelque 130 participants dévoilée par les organisateurs.