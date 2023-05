Inondations en Italie: le bilan s'aggrave, la polémique monte

A Ravenne, les autorités ont décrété "l'évacuation urgente et immédiate" de plusieurs quartiers et rues vendredi matin et lancé un appel à la population à "se déplacer uniquement en cas de nécessité".

Ce sont au total 15.000 habitants qui ont dû abandonner leur domicile pour échapper aux inondations, dont la moitié environ ont été hébergés dans des centres d'accueil de la Croix-Rouge ou de la protection civile.

Et de 13 morts, "le bilan humain est passé à 14" vendredi, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la région, précisant qu'il s'agissait d'un homme retrouvé noyé dans sa maison à Faenza.

Dans cette commune à l'épicentre des inondations, des journalistes de l'AFP ont rencontré vendredi des habitants hagards qui s'efforçaient de dégager l'amas fangeux, sortant de chez eux les meubles et appareils ménagers recouverts de salissure.

"J'ai tout perdu", assurait un riverain, Fred Osazuwa, 58 ans, les pieds dans la boue.

La situation semblait toutefois se stabiliser ailleurs au gré du lent reflux des eaux. Habitants et services de voirie étaient à pied d'oeuvre pour nettoyer maisons, commerces et rues envahis de boue et de débris, et des axes routiers qui avaient été submergés ou emportés étaient de nouveau ouverts à la circulation.

Les dégâts matériels se chiffrent en milliards d'euros. Une nouvelle catastrophe pour la région dévastée en 2012 par un séisme puis il y a deux semaines par de premières inondations.

"C'est un nouveau tremblement de terre, a déploré vendredi matin à la télévision le président de la région, Stefano Bonaccini.

"Verger de l'Italie", l'Emilie-Romagne doit une partie de sa prospérité à la culture des fruits et légumes, mais aussi à son tourisme et à la filière automobile bâtie autour de Ferrari.

"Nous reconstruirons tout. Mais la filière agroalimentaire et maraîchère a besoin d'être indemnisée à 100%. Nous avons eu la sécheresse, le gel, et maintenant ces inondations dramatiques", a rappelé Stefano Bonaccini. "S'agissant du tourisme, heureusement la côte [adriatique, à l'est] est moins concernée", a-t-il ajouté.

Transition énergétique

Pour le prix Nobel de physique italien Giorgio Parisi, ces inondations sont à mettre au compte "du changement climatique, de l'augmentation des températures" et "nous devons nous y habituer".

"Il faut une vraie transition énergétique", a-t-il estimé dans un entretien au Corriere della Sera.

Le plan de relance post-pandémie dont bénéficie l'Italie, avec 190 milliards de fonds européens engagés pour la péninsule, "est une bonne occasion" pour accélérer cette transition, selon Stefano Bonaccini.

Le gouvernement mettra à l'ordre du jour du conseil des ministres mardi "la suspension des échéances fiscales et contributives" pour les entreprises sinistrées par les intempéries en Emilie-Romagne.

Affirmant préférer se concentrer sur l'urgence, Stefano Bonaccini n'a pas voulu commenter la polémique naissante sur l'inaction des pouvoirs publics pour prévenir les inondations en Italie.

Mais dans la presse et sur les réseaux sociaux, élus et experts cherchent déjà des responsabilités parmi les dirigeants passés et présents.

Car en 2014, le chef du gouvernement Matteo Renzi avait créé un organisme appelé Italia Sicura (L'Italie sûre), chargé de lutter contre les inondations et les glissements de terrain. Plus de huit milliards d'euros devaient être affectés à la construction de digues, de canaux et de remblais.

Mais en 2018, son successeur Giuseppe Conte, à la tête d'un exécutif hétérogène réunissant le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue anti-immigration de l'actuel vice-Premier ministre Matteo Salvini, avait mis le projet au rebut et les milliards prévus sont restés dans les caisses de l'Etat.

Matteo Renzi a dénoncé sur Twitter "la plus grande erreur" du Mouvement 5 Etoiles tandis que le quotidien de centre-gauche La Repubblica titrait sur "le désastre des fonds jamais dépensés".

Selon l'association environnementale Legambiente, 6,8 millions d'Italiens sont exposés aux inondations, 1,3 million aux glissements de terrain.

Après la pluie, la boue et la désolation

"Je n'ai plus que mon pyjama sur le dos." A Faenza, l'une des communes les plus durement touchées par les inondations en Emilie-Romagne, dans le nord de l'Italie, c'est un véritable spectacle de désolation que contemple, effaré, Fred Osazuwa.

Cet opérateur de 58 ans n'aurait jamais pensé vivre cela un jour: en quelques heures seulement, le niveau d'eau est monté jusqu'à plus de deux mètres dans sa cuisine.

"J'ai tout perdu", raconte, hagard, cet habitant interrogé par l'AFP, tandis que sa femme, aidée d'amis, s'affaire à déblayer ce qu'il reste des effets personnels de la famille, les pieds dans 15 centimètres de boue.

Machine à laver, frigo, vêtements, nourriture... la pluie tombée en début de semaine a submergé souvenirs et objets du quotidien désormais entassés à l'extérieur des maisons vidées et souillées par la boue.

"Mais dieu merci, nous allons bien ma famille et moi", se rassure Fred Osazuwa. Vendredi matin, le bilan humain est passé à 14 morts après la découverte d'un homme noyé dans sa maison à Faenza même.

En face de la grande bâtisse beige du quinquagénaire, là aussi, caisses, chaussures et autres débris s'accumulent dans la boue.

Tommaso Conti enchaîne les va-et-vient avec son balai dans l'espoir de nettoyer au plus vite les stigmates laissés par la rivière Lamone, sortie de son lit à quelques encablures de là.

"Nous avons commencé tôt ce matin et il y aura probablement du travail toute la journée", raconte ce volontaire de 21 ans, pour qui venir donner un coup de main est apparu comme une évidence.

"Nous connaissons des gens qui vivent ici et il nous a semblé juste d'apporter notre aide", explique le jeune homme, bottes aux pieds comme l'ensemble du voisinage.

Entraide

Vendredi matin, dans ce quartier du sud-est de la ville, au désespoir des habitants répondait l'entraide avec, pour chacun, l'envie de tourner au plus vite la page de ce chapitre tragique.

"Nous avons tous déjà fait du bon travail, la situation s'est améliorée par rapport à ce qu'elle était il y a deux jours, mais nous devons encore tout nettoyer", témoigne Yuri Galeotti.

Si cet étudiant de 34 ans s'estime aujourd'hui "chanceux" de vivre au 3e étage d'une résidence du quartier, "tous les voisins qui sont au rez-de-chaussée et au premier étage ont eu deux mètres d'eau et tout est à jeter", explique-t-il avant de reprendre son chemin, slalomant entre les débris pleins de fange empiétant sur les trottoirs.

Derrière lui, les services de dépannage s'activent pour retirer les voitures prises dans les eaux quelques jours plus tôt.

Plus bas dans la rue, une autre famille enchaîne coups de pelle et de balai. Le geste est assuré mais l'effet quasi inexistant. La boue s'accroche. Dans les couloirs de la cave, à l'entrée de la maison... Partout. On tente de déboucher les égouts, en vain.

Si la veille, les habitants de cette ville de près de 60.000 habitants à une cinquantaine de kilomètres de Bologne ont pu profiter des éclaircies pour commencer les travaux de nettoyage, vendredi, la pluie est revenue.

Avec la crainte certaine de voir des heures de travail à nouveau emportées par les eaux.