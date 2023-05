La police publie les photos des trois jeunes policiers tués dans un accident près de Lille

Le conducteur de ce second véhicule est décédé lui aussi, tandis que son passager a été grièvement blessé. Dans la voiture de police se trouvait également une adolescente de 16 ans, "victime potentielle d'autres faits", que les agents emmenaient à l'hôpital pour un examen. Elle a été transférée en ambulance d'urgence vers l'hôpital après la collision, mais son pronostic vital n'était plus engagé quelques heures plus tard.

Au lendemain de ce drame, la police nationale a dévoilé le visage des trois policiers décédés, Manon (24 ans), Steven (25 ans) et Paul (25 ans). Ils étaient tous les trois gardiens de la paix, mais la jeune Manon n'était pas encore titularisée. Steven était papa depuis moins d'un an, tandis que Paul s'apprêtait à le devenir.

Trois policiers ont été tués dans un accident de la route à Lille. ©Capture d'écran Facebook

Une cagnotte a été lancée par le commissariat de Roubaix, dont le montant sera entièrement reversé aux familles des trois victimes.