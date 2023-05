Les amoureux ont été satisfaits de leurs vacances mais le retour s’est annoncé plus compliqué que prévu. En effet, leur vol a été annulé une première fois ! Suite à cette annulation, le couple a été conduit dans un hôtel se trouvant près de l’aéroport comme le reste des passagers du vol… Mais l’hôtel était semble-t-il tout sauf propre et il y avait des insectes un peu partout. “Les gens ont trouvé des préservatifs usagés dans leur chambre. Lorsque certaines personnes sont arrivées dans leur chambre, il y avait déjà des personnes à l’intérieur. La nourriture était littéralement immangeable. Les gens tombaient malades. C’était moisi et humide. C’était horrible…”, explique Emma.

Le lendemain, les passagers ont été reconduits à l’aéroport mais pas de chance pour eux, leur vol a été annulé une seconde fois. Emma raconte que les gens étaient devenus hystériques et qu’ils s’emportaient auprès du personnel. C’est finalement au troisième jour que leur avion a pu décoller en direction de Manchester avec 55 heures de retard. Les malheureux voyageurs ont reçu de la part de TUI une compensation de 600 euros ainsi que 230 euros de bons. “Nous étions juste livrés à nous-mêmes. Nous avons été traités comme des cafards. La compensation qui nous a été offerte n’est pas suffisante et nous n’allons pas l’accepter. Nous voulons un remboursement complet et une compensation pour ce que nous avons vécu”, explique le couple.

TUI a tenu à s’excuser pour la gêne occasionnée. Pas sûr que ces excuses soient acceptées par tous les passagers…