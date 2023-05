Après avoir provoqué un tollé, Bruno Le Maire dévoile son salaire de ministre !

Une sortie médiatique qui avait fait sortir de ses gonds l’opposition et une partie de l'opinion publique qui évoquait alors une certaine déconnexion de la réalité de la part du ministre de l’Économie, lui qui a un salaire bien plus élevé que la moyenne.

Ce mardi, sur la radio RTL, Bruno Le Maire a réagi à cette polémique en minimisant les faits et en… dévoilant son salaire net. “Bien sûr que non, mes fins de mois d’un ministre ne sont pas les mêmes que celles de quelqu’un qui touche 1200 ou 1300 euros par mois”, nuance le ministre avant de se justifier sur ses propos et de dévoiler son véritable salaire. “Je vois des chiffres qui sont faux. Ma rémunération est totalement transparente. J’ai 7450 euros nets par mois une fois les impôts déduits. J’ai une famille, j’ai quatre enfants, je fais les courses, je paye mon alimentation et c’est bien normal. Contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, je n’occupe pas mon logement de fonction, je paye mon loyer”, souligne-t-il.

Pour terminer, le politicien estime que le monde politique ne doit pas avoir de traitement de faveur. “Je ne vois pas pourquoi les politiques seraient mieux traités que les autres et je ne vois pas pourquoi ils seraient moins bien traités”, conclut le ministre.