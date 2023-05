Incroyable : des alpinistes font la file pour gravir l'Everest !

Cette séquence vidéo a été publiée par le compte “The 8000m”, et l’on peut y voir des grimpeurs patienter à la queue leu-leu pour gravir le “toit du monde”.

”Dans l’Himalaya, la situation reste compliquée sur les pentes du Mont Everest. Les vagues d’alpinistes s’enchaînent sur le sommet, ce qui multiplie les accidents mortels et les disparitions”, indique le tweet.

La saison d'escalade du mont Everest a commencé de manière tragique cette année et l'on dénombre déjà 8 disparitions alors que pour l'instant, on estime que 350 personnes ont déjà atteint le sommet de l'Everest en 2023.

L'ascension du plus haut sommet du monde attire chaque année plusieurs centaines de personnes qui se pressent pour atteindre le sommet dans une fenêtre qui s'étend d'avril à juin, la période la plus favorable pour atteindre la cime de l'Everest. Le froid, le manque d'oxygène et les dangers inhérents à l'alpinisme rendent l'ascension particulièrement périlleuse.

La montée, elle, est possible uniquement grâce à un permis accordé par les autorités népalaises. Et le nombre de ces autorisations a atteint un record cette saison, avec 478 permis délivrés par le département du tourisme. Le précédent record datait de 2019, avec 409 permis octroyés pour la saison, rappelle Channel News Asia.

Le mont Everest, qui culmine à 8.849 mètres, se situe à la frontière entre le Népal et le Tibet, sous administration chinoise.