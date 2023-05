"On ne peut rien dire sinon nous serons écrasés comme des insectes": un nouveau décès mystérieux au sein de l’élite russe

D’après la chaîne d’information russe Zvezd, une autopsie censée révéler les causes du décès a eu lieu aujourd’hui.

Roman Super, un journaliste russe ayant fui son pays l’année dernière, a déclaré sur Telegram avoir échangé avec Kucherenko après le début de l’invasion en Ukraine. Le politicien aurait critiqué les agissements de la Russie et aurait même conseillé à Roman Super de quitter le pays. “Sauvez votre vie et celle de votre famille. Partez dès que possible. Vous ne pouvez pas imaginer le niveau de brutalité de notre pays. Dans un an, vous ne reconnaîtrez plus la Russie. Partir est la bonne décision”, aurait-il affirmé.

D’après le journaliste, Pyotr Kucherenko aurait également souhaité fuir les hostilités mais c'était trop tard pour lui. “Ils nous retirent nos passeports. Et personne n’aimera voir arriver un vice-ministre russe après cette invasion fasciste”, aurait-il déploré. “Nous sommes tous pris en otage. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Sinon, nous serons immédiatement écrasés comme des insectes”.

Avec ce nouveau décès suspect au sein de l’élite russe, ce sont près de 35 personnalités qui auraient perdu la vie dans des circonstances mystérieuses.