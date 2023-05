Un jeune homme perd son bras droit dans une attaque d’alligator en voulant uriner derrière un bar: "Je ne me souviens de rien"

Il a perdu connaissance et un alligator en a profité pour lui mordre le bras droit. "Je n'ai pas perdu la vie, j'ai perdu un bras, ce n'est pas la fin du monde", déclare-t-il lors d'une interview depuis son lit d'hôpital au Gulf Coast Medical Center. "Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il s'est passé jusqu'à ce que je me réveille à l'hôpital et qu'on me dise: 'Oh, un alligator a ton bras'", indique-t-il.

"Il a emporté mon bras jusqu'à mon coude. Je n'ai donc plus de coude mais je peux toujours bouger mon bras et ainsi de suite", dit-il. Le jeune homme a déclaré à la NBC qu'il ne se souvenait pas de l'attaque en elle-même, mais se souvenait d'être allé dehors car la file d'attente pour les toilettes du bar était trop longue et qu'il avait besoin de se soulager. "Quelque chose a dû se produire et j'ai trébuché, ou alors le sol en dessous de moi s'est simplement effondré. J'ai fini dans l'eau. Et c'est littéralement la dernière chose dont je me souviens".

Les services locaux ont indiqué avoir répondu à une attaque d'alligator vers 1h40 ce matin-là. "L'équipe d'intervention a traité un patient de sexe masculin qui avait subi une amputation au-dessus du coude de son membre supérieur droit. Des passants ont appliqué un garrot au patient avant notre arrivée. Il a été transporté par avion au Gulf Coast Medical Center à Fort Myers, en Floride".

L’alligator en question a été retrouvé par les secours et a été euthanasié.