Politico s'est entretenu avec plusieurs anciens employés d'Assita Kanko et a obtenu des enregistrements vocaux, des mails et des messages écrits, prouvant que l'euro-députée appelait ses employés les week-ends, les jours de congé et en dehors des heures de bureau, parfois même la nuit. Selon le personnel, il existe une culture de la peur qui passe par des missions irréalisables et des questions personnelles inappropriées.

Un député européen a droit à trois assistants. Depuis son élection en 2019, 13 personnes ont travaillé pour Assita Kanko.