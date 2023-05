Guerre en Ukraine : "La Russie voit de sérieux obstacles à la paix"

"Sergueï Lavrov a exprimé sa gratitude à la Chine pour sa position équilibrée à l'égard de la crise ukrainienne et a signifié sa haute appréciation de la volonté de Pékin de jouer un rôle positif dans son règlement", a-t-elle ajouté.

Li Hui, ancien ambassadeur chinois à Moscou, a été envoyé par Pékin pour discuter d'un règlement politique du conflit en Ukraine. Il effectue une tournée en Europe depuis une semaine.

Lors de sa visite à Kiev plus tôt en mai, Li Hui s'était entretenu avec le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba. Ce dernier avait alors insisté sur "le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine".

A Berlin, le gouvernement allemand a demandé à M. Hui de "faire pression" sur la Russie pour qu'elle retire ses troupes d'Ukraine.

La Russie et la Chine entretiennent des relations étroites qui se sont renforcées sur les plans économique et diplomatique depuis le déclenchement le 24 février 2022 de l'offensive russe en Ukraine et la pluie de sanctions occidentales qui a frappé l'économie russe.

Pékin n'a jamais condamné publiquement l'assaut russe et le président chinois Xi Jinping s'est rendu en mars à Moscou où il a apporté un soutien marqué à son homologue russe Vladimir Poutine.