Suite à l'annonce des résultats, le Premier ministre belge, Alexander De Croo (Open Vld), a félicité dimanche soir Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection à la présidence turque.

"Félicitations M. Erdogan pour votre réélection. La Belgique et la Turquie sont des partenaires solides et nous allons poursuivre notre travail ensemble - de manière bilatérale et au sein de l'OTAN - pour une Europe et un monde stable", a commenté le libéral belge dans un message posté sur Twitter dimanche soir.

Emmanuel Macron a lui aussi félicité Recep Tayyip Erdogan, estimant que "la France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble".

Parmi ces "défis", le président français cite, sur Twitter, le "retour de la paix en Europe, l'avenir de notre Alliance euro-atlantique, la mer Méditerranée". "Avec le président Erdogan, que je félicite, nous continuerons à avancer", a ajouté le chef de l'Etat.

Un peu plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi adressé un message au président turc. "Nous espérons un renforcement supplémentaire du partenariat stratégique pour le bien de nos deux pays ainsi que le renforcement de notre coopération pour la sécurité et la stabilité de l'Europe", a déclaré M. Zelensky sur Twitter.

Vladimir Poutine a lui aussi réagi.