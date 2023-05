États-Unis: un ours gourmand subtilise 60 cupcakes dans une boulangerie du Connecticut

La propriétaire de la boulangerie a décrit le méfait de cet ours gourmand dans un message posté sur Instagram. Elle relate que le gredin est entré dans la boulangerie en empruntant la porte de garage et s'est goinfré de douzaines de petits gâteaux, avant d'être surpris par une employée. Prise d'effroi, celle-ci a pris la fuite et fermé la porte entre le garage et la cuisine. L'ours a menacé de foncer sur d'autres membres de l'équipe avant de s'emparer d'un autre plateau de desserts qu'il a dégusté dans le parking. Repu de pâtisseries, il a ensuite repris son chemin peu avant l'arrivée des autorités sur place.