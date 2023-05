À Londres, les explosions de batteries de vélos et de trottinettes électriques inquiètent les pompiers

À lire aussi

Cette campagne nommée #ChargeSafe est lancée après qu’une batterie défectueuse placée sur une trottinette électrique en charge a explosé et a déclenché un incendie le 13 mai dernier dans la capitale britannique. Quelques jours plus tard, un vélo électrique a également explosé dans un immeuble londonien.

Ces incidents filmés par les caméras de surveillance montrent les risques de surchauffe thermiques sur ces engins qui mène à “un nuage de vapeur hautement inflammable et toxique de couleur blanche et grise”.

Le propriétaire du vélo ayant pris feu le 20 mai explique aux pompiers sa réaction face à l’accident : “J’ai senti l’odeur du vélo et j’ai tout de suite compris que quelque chose n’allait pas […] quand le vélo a explosé, j’ai paniqué. Je pensais que ma famille allait mourir”.

Les images permettent de voir que ces explosions sont très violentes, mais aussi de plus en plus courantes dû à l’engouement autour de ces véhicules équipés de batteries au lithium. Ainsi, en 2023, les pompiers de Londres ont déjà recensé 48 incendies de vélos électriques et 12 incendies de trottinettes électriques uniquement dans la capitale.

Cette campagne de prévention est donc plus que nécessaire pour alerter les utilisateurs et prévenir ce genre d’incidents. Celle-ci diffuse donc des témoignages et des conseils pour charger sa batterie en toute sécurité. “Ne bloquez jamais votre chemin d’évacuation avec quoi que ce soit, y compris des vélos électriques et des scooters électriques. La seule façon d’être certain d’avoir d’un vélo électrique légal, sûr et fiable est d’en acheter un dans sa forme complète, auprès d’un vendeur de confiance et réputé”, recommande le sous-commissaire des pompiers de Londres, Dom Ellis.

L’utilisation de chargeurs low cost est également fortement mise en cause. “Nous sommes particulièrement inquiets lorsque les batteries ont été achetées sur des sites en ligne et lorsqu’elles ont été achetées sur Internet, ce qui peut ne pas répondre aux normes de sécurité appropriées”, alertent les pompiers de Londres. The Guardian révèle dans une enquête réalisée avec l’association Electrical Safety First (ESF), que de nombreux chargeurs défectueux ont été trouvés sur les sites de ventes eBay, Amazon et Wish. Ceux-ci sont équipés de prises non conformes et sans fusible, incompatibles avec une batterie lithium, et présentent donc un risque majeur d’incendie.