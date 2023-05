Didier Raoult s’emporte en pleine émission : “Je ne lis pas vos bêtises” (VIDEO)

Le débat s’est poursuivi ce mardi matin sur le plateau de BFMTV. Et le professeur Didier Raoult s’est quelque peu emporté face à Bruce Toussaint : “Non, non ! Je ne veux rien écouter. Ce type n’arrête pas de m’insulter. Je ne l’écoute pas. Je raccroche si vous faites ça ! Je ne parle pas aux gens qui m’insultent. Je n’écoute pas les gens qui m’insultent. On arrête l’interview maintenant, ce n’est pas compliqué”.

”C’est bon professeur, vous n’avez pas besoin de vous énerver, comme ça. On discute…”, répondait Bruce Toussaint.

”N’essayez pas de me le faire au coup de force. Je n’ai pas l’habitude de me laisser faire !”, rétorquait l’ancien patron de l’IHU de Marseille.

”Je pense qu’on s’est mal compris, professeur. Je ne vous proposais pas de discuter avec le professeur Molimard…”, répondait encore le journaliste.

Mais son invité n’en démordait pas : “Je ne lis pas vos bêtises, je n’écoute pas votre télé. Je ne lis pas les journaux qui médisent de moi…”.