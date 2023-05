Mais ce n’était pas tant à l’auteur de cette attaque qu’il en avait mais davantage au ministère russe de la Défense. Il lui reproche de ne pas assez protéger le pays.

”Putain, qu’est-ce que vous faites ? Vous êtes du bétail. Sortez des bureaux dans lesquels vous avez été mis pour défendre le pays. Vous êtes le ministère de la Défense. Vous n’avez rien fait pour nous faire avancer. Pourquoi autorisez-vous ces drones à voler jusqu’à Moscou ?”, s’est-il exclamé.

Yevgeny Prigozhin a confié être “préoccupé” par l’attentat de Moscou et déplore le manque d’anticipation des troupes russes. “Nous aurions dû nous préparer à cela il y a de nombreuses années. Maintenant, nous avons des années, voire des décennies de retard sur nos adversaires. Et pour les rattraper, on ne fait rien. Je tiens à le souligner. Je le sais car je suis un spécialiste dans ce domaine”.