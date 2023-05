Ce silence d'Emmanuel Macron à l'issue du Festival de Cannes passe mal

En 2021, la réalisatrice française Julia Ducournau devenait la deuxième femme de l'histoire à décrocher une Palme d'or à Cannes, grâce à son film "Titane". Une dizaine d'heures plus tard, Emmanuel Macron réagissait sur Twitter pour féliciter la jeune femme et son prix "qui récompense l’audace et la singularité du cinéma français".