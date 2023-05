Guerre en Ukraine: "Un cessez-le-feu aboutissant à un gel du conflit ne permettra pas une paix durable"

"Un cessez-le-feu aboutissant à un gel du conflit ne permettra pas une paix durable, a exposé Mme Von der Leyen. Car, après tout, un cessez-le-feu avait été conclu après 2014, et nous savons tous ce qu'il est advenu de cet accord en février dernier, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Un cessez-le-feu serait par nature instable et déstabiliserait la région située le long de la ligne de contact. Personne ne souhaiterait investir ni reconstruire, et le conflit pourrait éclater de nouveau à tout moment. Non. Une paix juste doit aboutir au retrait des forces russes et de leurs équipements du territoire ukrainien", a-t-elle ajouté, alors que l'Ukraine prépare une contre-offensive.

Pour que la paix en Ukraine soit durable, la présidente de la Commission appelle à garantir la sécurité à long terme de l'Ukraine. "Un certain nombre de garanties émanant d'États partageant les mêmes valeurs peut fournir ce qu'il est convenu d'appeler la 'dissuasion par interdiction'. En d'autres termes, doter l'Ukraine d'équipements militaires lui permettant d'être à l'avenir à l'abri des attaques russes".

Ces garanties en matière de sécurité devraient s'accompagner d'un ensemble plus vaste de réformes démocratiques en Ukraine. "À cet égard, le cheminement de l'Ukraine vers notre Union jouera un rôle fondamental", a ajouté Ursula von der Leyen.