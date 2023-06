Mihaly Filemon, le maire en question et membre du parti de Viktor Orban, a en effet demandé en 2018 de l'argent à l'Europe pour financer un projet de construction d'une passerelle de forêt. En 2021, il a reçu l'argent désiré et les travaux ont débuté. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un scandale qui éclate. En cause? La forêt entourant la passerelle, comme on peut le voir sur les images, a totalement été rasée durant les travaux de construction.

C'est le média hongrois Atlatszo qui a révélé au grand jour l'absurdité des faits. Leur enquête précise que ces travaux ont coûté près de 166.000 euros et elle a permis de découvrir d'autres irrégularités: ainsi, le terrain sur lequel est construit la passerelle n'appartient même pas à la commune mais au maire lui-même, ce qui fait que l'argent versé par l'UE n'a pas servi une commune mais un citoyen privé. A noter que Mihaly Filemon, le maire incriminé, n'en serait pas à son coup d'essai et aurait déjà obtenu des subsides européens en 2015 pour restaurer un abattoir... qui n'a jamais servi.

En outre, on apprend que deux autres élus d'un village voisin auraient reçu 166.000 et 173.000 euros pour la construction d'autres passerelles.

Ákos Hadházy, un député hongrois indépendant, est monté au créneau pour dénoncer de tels agissements. “Ce site (la passerelle en bois, NDLR) symbolise le vol organisé de l’argent de l’UE au cours de la dernière décennie”, a-t-il estimé.

Anna Júlia Donáth, membre du Mouvement Momentum (parti politique hongrois centriste) et qui siège au Parlement européen, a également alerté face à la situation et s'est même dirigée vers l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). "Il est plus clair que jamais que dans ce projet, l’argent de l’UE n’a pas été utilisé pour ce à quoi il aurait dû servir. Ils ont construit une passerelle, mais dans le même temps, ils ont abattu la forêt qui l’entourait", a-t-elle insisté.

L'OLAF devra à présent mener son enquête pour déterminer les irrégularités qui ont été commises mais également savoir à quoi ont vraiment servi les 157.000 euros donnés au projet initial.