Face à la menace russe, le personnel de la centrale nucléaire de Zaporijia avertit : “Ce serait bien pire que Fukushima ou Tchernobyl”

Certains experts pensent qu’une telle catastrophe est peu probable, mais d’autres l’envisagent comme un scénario catastrophe.

À lire aussi

L’électricité a déjà été coupée sept fois et cela est toujours annonciateur d’un danger, rapporte Sky News. En effet, cette électricité est indispensable afin de refroidir les réacteurs et éviter une fusion. L’entretien des générateurs de secours n’est pas non plus effectué comme il devrait l’être. De plus, il y a eu une réduction drastique du personnel de la centrale à cause de la guerre, seules 3500 personnes travaillent encore à la centrale, au lieu de 11 000 habituels. Le personnel se plaint également d’être intimidé par les soldats russes et de devoir garder le silence sur ce qui se passe.

À lire aussi

Rafael Grossi, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), enjoint la Russie et l’Ukraine à assurer cinq “principes de bases pour empêcher un accident nucléaire” et maintenir la sécurité de la centrale de Zaporijia. “Nous avons de la chance qu’un accident nucléaire n’ait pas encore eu lieu”, a-t-il déclaré.

L’idée d’une zone démilitarisée autour du site a été proposée mais n’a pas abouti. Des mesures réalistes, acceptables à la fois par Kiev et Moscou, ont été privilégiées.