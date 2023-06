"Étrange, elle n'a pas crié": l'interpellante déclaration du principal suspect de l'affaire Maddie McCann

Rappelez-vous: le 3 juin 2020, dans le cadre de la disparition de la petite Maddie McCann, la police allemande annonce enquêter sur un nouveau suspect allemand de 43 ans au profil de violeur et de pédocriminel, qu'elle soupçonne du meurtre de la fillette. Le suspect, un certain Christian Brueckner, a vécu plusieurs années en Algarve et purge en Allemagne une peine de prison pour le viol d'une Américaine de 72 ans en 2005 au Portugal. Il sera finalement inculpé en avril 2022.