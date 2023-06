La Chine met en garde contre des alliances "de type Otan" en Asie-Pacifique

"L'Asie-Pacifique d'aujourd'hui a besoin d'une coopération ouverte et inclusive, et non d'un regroupement en petites cliques. Nous ne devons pas oublier les graves désastres causés par les deux guerres mondiales aux peuples de tous les pays, et nous ne devons pas permettre que cette histoire tragique se répète", a ajouté le ministre.

M. Li n'a nommé aucun pays en particulier, mais ses remarques visent implicitement les Etats-Unis, qui ont renforcé leurs alliances et leurs partenariats dans la région pour contrer l'influence de Pékin.

Les Etats-Unis sont membres de l'alliance AUKUS avec l'Australie et le Royaume-Uni, et du QUAD avec l'Australie, l'Inde et le Japon.