Les Ukrainiens réfugiés dans l'Union européenne sont souvent surqualifiés pour leur travail

Ce sont surtout les femmes qui sont concernées par ce phénomène, selon ce rapport. Plus de 1,3 million de contrats de travail ont été signés dans l'UE avec des personnes originaires d'Ukraine, indique la Commission. Nicolas Schmit a assuré que l'exécutif européen travaillait sur la question d'une reconnaissance plus facile des qualifications professionnelles.

Le rapport du conseiller spécial pour l'Ukraine Lodewijk Asscher souligne aussi le "dilemme de l'attente" auquel sont confrontés les réfugiés ukrainiens. "Les personnes qui ont fui ont tendance à garder un œil sur leur pays d'origine, voulant y retourner dès qu'il sera sécurisé. Il est donc difficile pour elles de se décider à apprendre une nouvelle langue, de s'engager dans des programmes de formation ou d'éducation plus sérieux, ou d'intégrer les enfants dans le système éducatif du pays d'accueil". Ce dilemme décourage également les entreprises (en particulier les PME) d'investir dans la formation et l'amélioration des compétences, car elles ne savent pas combien de temps ces personnes resteront.

Quelque quatre millions de personnes ayant fui l'Ukraine résident dans l'Union européenne, dont un million en Pologne et un autre million en Allemagne, selon la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. Beaucoup ont bénéficié de l'activation inédite du statut européen de protection temporaire, "un succès" selon la commissaire suédoise.

Elle a appelé à une "transition équilibrée" pour ceux qui souhaiteraient rester dans l'UE après la fin de la guerre, tout en exhortant à ne pas sous-estimer les défis ni le risque que la situation se détériore dans le cours de la guerre.

Le rapport souligne plusieurs bonnes pratiques dans divers pays. C'est le cas, en Belgique notamment, d'un projet pilote "Safe Homes" géré la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. "Solidarité Ukraine" (Wallonie) et "Be my guest" (Bruxelles) sont aussi mis en exergue, de même que la possibilité d'un enregistrement simplifié offerte par l'office flamand de l'emploi (VDAB).