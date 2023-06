Cependant, cette habitude ne passe plus pour la direction de l’Auchan de Louvroil, qui a décidé de mettre à pied ce salarié qui y travaille depuis 20 ans. “Nous ne vous empêchons nullement d’extérioriser votre joie ou votre bonne humeur en chantant, mais vous devez comprendre que le volume sonore de cette extériorisation est à minimiser”, écrit la directrice de l’établissement dans un courrier adressé au magasinier, apprend-on dans 'La Voix du Nord'.

Selon Eric Dronsart, délégué syndical à la CFDT, cette cause de mise à pied est intolérable. “Il n’y a absolument rien de méchant. Ça a toujours existé, cela fait partie de l’ambiance de travail. C’est complètement fou, on nage en plein délire. Je suis conseiller prud’homal depuis des années, je n’ai jamais vu ça !”, déclare-t-il choqué de la nouvelle.

Mais pour la direction, cette mise à pied est justifiée par des plaintes qu’auraient émises certains collègues, obligés de travailler avec des bouchons d’oreille. Mais même si le magasinier n’est pas prêt de gagner The Voice, ce n’est pas une raison pour l’écarter. “On est dans le ridicule, ce dossier est complètement vide, il n’y a aucun élément factuel. Et surtout, la sanction n’a pas été graduée. On aurait pu imaginer une première convocation, puis un avertissement s’il avait récidivé. Mais là on le met à pied sans ménagement alors que ce sujet n’a jamais été abordé en CSE, sinon, nous aurions été les premiers à venir en aide à des salariés en souffrance”, explique un autre élu de la CFDT.

Depuis sa mise à l’écart, le magasinier est en arrêt maladie, choqué par cette sanction. Les syndicats sont bien décidés à contester la décision. La CGT, rejointe par la CFDT, organise une action ce mardi matin à 10h à l’entrée d’Auchan. D’ailleurs le rassemblement de soutien se fera… en chantant !