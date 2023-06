"300 millions d’euros, c’est une gouttelette de pétrole pour eux": comment l’Arabie saoudite enflamme la planète foot

À lire aussi

Une liste de “plus de dix” stars du ballon rond a d’ailleurs été établie en vue de leur recrutement par des clubs saoudiens avec Messi, Sergio Ramos, Angel Di Maria ou encore Luka Modric en tête d’affiche.

guillement Il ne faut pas nier la concurrence avec les autres pays du Golfe"

Une stratégie qui n’est pas sans rappeler celle du voisin qatari et celle des États-Unis avec l’arrivée de Pelé et Beckenbauer à la fin des années 70. “La concurrence avec le Qatar est certes une réalité, mais l’investissement dans le sport et la culture est un objectif que partagent les deux États pour diversifier leur image et lustrer leur attractivité, souligne Tanguy De Wilde, professeur de relations internationales à l’UCLouvain. L’Arabie saoudite veut se défaire de l’image de l’éponge de pétrole qui a longtemps été la sienne et d’un islam wahhabite prosélyte”.

Une surface financière de 600 milliards d’euros

Et si au départ, le Championnat était financé par l’État et les membres de la famille royale, l’objectif est d’aujourd’hui privatiser les clubs en changeant les structures du Championnat. Un changement qui ne devrait finalement pas avoir beaucoup d’impact.

“En effet, les entreprises qui investissent le plus, ce sont des entreprises étatiques, dont la première est le fonds souverain saoudien (PIF, Public Investment Fund), soit le principal fonds d’investissement saoudien à l’étranger, explique Luc Arrondel, directeur de recherche au CNRS et spécialisé dans l’économie du football. Et derrière ce fonds, c’est l’argent du pétrole qui est utilisé, on est d’ailleurs sur une surface financière de 600 milliards d’euros, donc dépenser 300 millions d’euros sur un joueur, c’est une gouttelette de pétrole. Ici, on a des super stars qui sont achetées et qui seront sûrement utilisées comme des ambassadeurs. Le royaume veut profiter de leur notoriété, sachant qu’on parle de joueurs qui sont très suivis sur les réseaux sociaux, pour arriver à leurs fins et faire valoir leurs objectifs, un peu comme les États-Unis à la fin des années 70”.

L'Arabie saoudite à l'offensive sur les stars du foot ©IPM Graphics

Comme le Qatar il y a quelques années, la volonté de répondre à une stratégie de soft power (NdlR : l’utilisation du divertissement pour accroître l’influence d’un État) anime le royaume saoudien. Pour Tanguy De Wilde, c’est à la fois une réponse et une volonté de placer le monde arabe sur la carte de l’organisation des grands événements sportifs. “Cela participe de la mondialisation du sport à l’œuvre depuis au moins 15 années avec des événements-phares tenus au Brésil, en Afrique du Sud, en Russie, en Chine et au Qatar, indique-t-il. Et au passage, cette nouvelle donne tente de faire oublier le caractère peu démocratique de certains de ces régimes par rapport aux standards européens en la matière”.

La Coupe du monde 2030 en ligne de mire

Sous l’impulsion du prince héritier Mohammed Ben Salmane, l’état tente d’améliorer son image rattachée à un islam rigoriste. Pour le gouvernement saoudien, l’objectif officiel est de mettre en place une ligue très forte et compétitive et d’élever le niveau des clubs saoudiens. Dans le viseur de l’Arabie saoudite se trouve également l’organisation de la coupe du Monde de foot en 2030. Pour y arriver, le royaume compte bien sur la puissance du sport, avec une image positive à l’international.

guillement Elle veut se défaire de l'image de l'éponge de pétrole qui a longtemps été la sienne"

“C’est l’objectif final, insiste Luc Arrondel. Le Qatar a eu la sienne en 2022, les Saoudiens veulent la leur, il ne faut pas nier la concurrence avec les pays du Golfe, surtout que les Émirats arabes unis font également parler d’eux avec le City Football Group (Manchester City a en effet de bonnes chances de remporter la Ligue des Champions ce samedi). On est dans le même monde économique, ce sont des états assis sur une rente pétrolière ou gazière qui cherchent à diversifier leur activité économique et cela peut passer par le sport, la promotion du tourisme dans leur pays”.

Et quand on sait que la manne pétrolière et gazière n’est pas encore au bord de l’épuisement, on peut imaginer que de puissants moyens pourront être utilisés pour attirer financièrement des sportifs renommés pour une fin de carrière dorée avec des salaires mirobolants.

Les 10 sportifs les mieux payés ©IPM Graphics

“Toutefois, le sport ne va pas changer le régime mais les contacts internationaux inhérents à l’organisation des grands événements impliquent des échanges avec d’autres modes de gouvernance, rappelle le professeur de relations internationales à l’UCLouvain. La présence étrangère, l’attention médiatique internationale sont aussi des facteurs indirects d’évolutions, ne serait-ce que pour donner une face présentable à des régimes répressifs. Mais tout changement réel viendra de l’intérieur des sociétés elles-mêmes. Les tentatives de changement de régime imposées par l’extérieur sont aléatoires, et la plupart du temps vouées à l’échec”.