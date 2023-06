À l’époque, la police de Saint-Petersburg (Floride) se rendait dans une zone boisée derrière un restaurant, le "Oyster Bar”. Ce mardi 6 juin, le chef adjoint Michael Kovacsev déclarait que deux enfants avaient vu deux hommes dans une camionnette porter le coffre dans le bois avant de repartir.

CNN explique que les policiers avaient ouvert le coffre et trouvé le corps d’une femme qui se trouvait dans un grand sac en plastique. Les autorités locales rapportaient que la pauvre victime présentait des blessures à la tête. "La Damme de la Malle" avait été étranglée avec une cravate et portait un pyjama. L’enquête n’avait pas permis à l’époque d’identifier la victime. Le corps reposait au cimetière Memorial Park de Saint-Petersburg sous le nom de "Jane Doe".

L’affaire avait créé l’indignation au fil des années et surtout la curiosité du grand public dont des journalistes et détectives privés. En 2010, le corps avait été exhumé mais aucune réponse quant à l’identité de la victime n’avait été trouvée. Pour cause, les échantillons de dents et d’os qui avaient été prélevés étaient en mauvais état.

Des cheveux pour résoudre l’affaire

"Nos détectives ont constaté qu’un fragment capillaire n’avait jamais été testé. Nous l’avons envoyé en labo privé", explique le chef adjoint de la police. Les analyses se sont révélées concluantes puisque 53 ans après la macabre découverte, un nom a pu être donné à "La Dame de la Malle".

Il s’agit de Sylvia June Atherton, une femme âgée de 41 ans au moment de sa mort et mère de cinq enfants. Elle vivait en Arizona dans la ville de Tucson.

La fille de Sylvia a été retrouvée par la police et a déclaré : “Nous n’avions aucune idée de ce qui lui était arrivé… C’est un triste soulagement de l’avoir enfin retrouvée. Bien sûr, c’est une façon terrible de mourir.”