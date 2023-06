Comment les pesticides interdits en Belgique sont exportés au Pérou... pour finir dans l’assiette des Européens

Les produits phytosanitaires qu'ils utilisent contiennent une grande partie des quelque 200 substances actives bannies de l’agriculture en Europe, en raison de leur toxicité avérée ou fortement présumée pour la santé humaine, la biodiversité et l’environnement.

Frédéric Loore, pour une enquête dévoilée dans le Paris-Match de ce jeudi et intitulée "Champs d'horreur", et le photographe Roger Job se sont rendus sur place où ils ont constaté que l’usage des pesticides est hors de contrôle et que la surveillance de la chaîne alimentaire est complètement défaillante. Résultat : les risques sanitaires se démultiplient et les consommateurs s’intoxiquent. Des résidus de pesticides finissent dans l’assiette des Européens.

L'enquête sur les pesticides diffusée par LN24+ en collaboration avec Paris-Match est à découvrir en vidéo ci-dessus.