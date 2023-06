Pourquoi la météo devrait jouer un rôle crucial dans la contre-offensive ukrainienne

Lundi, les forces armées ukrainiennes ont attaqué sur quatre axes dans la région de Donetsk et celle de Zaporijjia, appuyées par des chars Léopards. S’il n’y a pas encore de grandes opérations, il s’agirait plutôt de sonder le dispositif défensif russe pour y trouver des brèches sur le terrain.

“Cette contre-offensive est vue par beaucoup comme une opération unique mais ce n’est pas vraiment le cas, tient à rappeler Kris Quanten, professeur d’histoire militaire à l’ERM. Dans une contre-offensive, il y a différentes phases et nous sommes ici dans ce qu’on appelle une phase de “shaping”, c’est-à-dire un moment où on va tâter le terrain pour voir où sont les failles de l’ennemi. Le temps est donc à l’analyse et ils le font sur base des renseignements satellites fournis par les Américains, ils ont donc une très bonne vue sur le terrain et sur les positions russes. Les points faibles de l’ennemi sont donc étudiés, ce qui a commencé depuis la semaine passée. Il y a des attaques d’essai pour trouver les failles ennemies et en même temps, les Ukrainiens sont en train d’affaiblir les Russes en perçant leur ligne à différents endroits”.

L’objectif de l’opération ? “Placer l’adversaire dans l’ignorance”

Sur le front de la guerre, les combats s’intensifient mais en parallèle, la guerre de communication fait rage. Exemple en début de semaine où l’Ukraine a affirmé gagner du terrain près de la ville ravagée de Bakhmout, dans l’Est, mais relativise dans le même temps l’ampleur des “actions offensives” menées ailleurs sur le front quand la Russie affirme de son côté repousser ces attaques d’envergure.

“D’après les dernières nouvelles, il y aurait eu des attaques ukrainiennes dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment via des chars, rapporte-t-il. L’objectif est de créer les meilleures conditions possibles pour lancer la contre-offensive, c’est une première tentative pour percer le front au nord du pays. Dans les jours à venir, les percées vont se multiplier et devenir de plus en plus intenses, toutes les faiblesses détectées seront exploitées. L’objectif sera de déranger le plus possible l’adversaire en l’isolant sur le champ de bataille. À côté, on lance des attaques en profondeur contre l’approvisionnement logistique, les lignes de commandement, le stockage de carburant, etc. C’est délibéré car on veut laisser l’adversaire dans l’ignorance du lieu où se déroulera l’attaque”.

Les Russes sont donc confrontés à un front de 900 kilomètres à l’est, qu’ils doivent conserver tout en analysant les risques en temps réel. Et actuellement, ils concentrent leur force pour établir leur défense. En septembre dernier, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé une mobilisation partielle pour faire face à la guerre en Ukraine, pour laquelle 300 000 hommes seraient concernés.

“Sur ce total, il y a une partie qui est utilisée en première ligne et l’autre en seconde, notamment pour des fonctions statiques dans le but d’arrêter une attaque, estime le professeur d’histoire militaire à l’ERM. Pour cela, il faut engager une réserve via des troupes mobiles tout en conservant une ligne arrière assez solide. Leur difficulté actuelle, c’est d’être capable de réagir de manière assez souple et d’avoir assez de personnel motivé et bien entraîné. Les Russes risquent d’avoir des moyens limités à court terme car ils doivent intervenir sur une ligne de front très vaste tandis que l’Ukraine a davantage de liberté d’action et ils peuvent se concentrer sur plusieurs endroits. Côté russe, la grande question est donc de savoir si on doit mobiliser plus de troupes étant donné qu’il faut le temps de les équiper, de les former, etc. Selon moi, cela contribue à créer un sentiment de panique dans leurs rangs et c’est sûrement ce qui a motivé l’explosion du barrage même si ce n’est pas encore confirmé”.

La météo, élément clé au lancement d’une contre-offensive

Sur le terrain, un autre facteur pourrait avoir son importante : la météo. C’est en effet un des indicateurs clés pour la contre-attaque de printemps annoncée. “La météo est un élément d’appréciation crucial quand on prépare des plans militaires et surtout pour des offensives, explique-t-il. Quand elle est mauvaise, elle avantage celui qui doit défendre et désavantage celui qui attaque. C’est la raison pour laquelle, ces dernières semaines, l’Ukraine a dû attendre avant de lancer sa contre-offensive en raison des fortes pluies, le terrain était trempé et les conditions peu favorables aux opérations mécanisées, comme l’utilisation de blindés, il fallait éviter que le matériel s’embourbe et il ne fallait pas non plus donner cet avantage aux Russes”.

En Ukraine, l’hiver peut atteindre jusqu’à -30° et donc entamer sérieusement les possibilités de manœuvres au sol. La raspoutitsa, qui désigne en Ukraine les périodes de l’année durant lesquelles, du fait de la fonte des neiges au printemps ou des pluies d’automne, une grande partie des terrains plats se transforment alors en mer de boue sous l’action de l’eau, avait déjà impacté les forces militaires au mois de février-mars dernier. Mais aujourd’hui, les conditions météorologiques ont évolué plus favorablement du côté ukrainien.

“Depuis 15 jours, le temps s’est amélioré et le terrain a séché, précise Quanten. En fonction de ces conditions, les Ukrainiens vont pouvoir lancer certaines opérations, cela peut même accélérer leur processus, le temps est en effet plus sec et se prête davantage aux opérations terrestres. Petit à petit, les conditions sont favorables à cette contre-offensive, les attaques risquent donc d’être plus intenses dans les jours à venir”.

Des risques d’escalade du conflit

Côté russe, les armées de Poutine poursuivent leurs vagues de frappes avec l’Ukraine, et notamment vers Kiev, avec un rythme quotidien voire deux fois par jour, d’après la plupart des observateurs. Toutefois, la défense antiaérienne ukrainienne se révélant très efficace avec des taux d’interception supérieurs à 90 %. “Les attaques russes sont dispersées et peu organisées, juge-t-il. Ce qu’ils font est assez classique, ils essayent de garder quelques initiatives à droite et à gauche pour ne pas subir totalement. Ce qui oblige les Ukrainiens à réagir tout en ne perturbant pas trop leurs plans offensifs”.

Pour l’expert, on doit d’ailleurs s’attendre à une intensification du conflit dans les semaines à venir. Avec une issue positive pour l’Ukraine après leur contre-offensive ? “Je resterais prudent sur l’aspect décisif de cette opération. Je ne suis pas convaincu que l’Ukraine va réussir d’un coup à conquérir le territoire. S’ils parviennent à conquérir une dizaine de kilomètres pour couper une partie du passage du Nord au sud ou s’ils parviennent à percer une ligne et avancer sur 60 kilomètres même sans arriver à la mer d’Azov, ce sera déjà vu comme un succès énorme. Cela permettra d’installer une zone d’artillerie dans cette zone, ce qui impactera grandement le moral des Russes, qui n’est déjà pas au beau fixe”.

Une situation qui devrait provoquer une escalade de la guerre. “Par la suite, je pense donc que nous allons entrer dans une phase brutale côté russe et une intensification du conflit, c’est quand ils commencent à perdre du terrain qu’ils passent à la vitesse supérieure mais aussi que leurs troupes commencent à fuir et finissent exécutées. Plus les Ukrainiens vont se rapprocher de la Crimée et plus l’intensité va augmenter. C’est en effet une ligne rouge pour la Russie. Et la question de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques du côté de Poutine planera toujours. L’autre question qui préoccupe la communauté internationale, c’est qu’est-ce que va-t-il se passer pour la centrale nucléaire de Zaporijia ? Le recours aux armes chimiques russes est également une crainte, la doctrine russe le permet, on se demande donc jusqu’où vont-ils aller”, conclut-il.