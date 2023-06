Le journaliste Hugo Clément victime de censure lors d’un discours sur la biodiversité ? “Je trouve ça hallucinant"

Il explique avoir été invité à Paris à la fin du mois de mai pour un évènement intitulé “Impact2” dédié à la révolution écologique. Hugo Clément rapporte ainsi s’être exprimé sur l’importance de la biodiversité. “Dans ce discours, je donne des chiffres, je parle d’études scientifiques, et je dénonce une série de mesures prises par des responsables politiques”, confie le journaliste.

”À un moment, je parle du PS, notamment d’Anne Hidalgo et de Carole Delga, dont elle est très proche”, pointe-t-il. “Je cite Anne Hidalgo pour dénoncer les coupes d’arbres à Paris dont elle est responsable, et je cite Carole Delga pour critiquer son soutien à un projet autoroutier qui va dégrader la biodiversité en Occitanie”, détaille le militant écologiste. “Elles figurent simplement dans mon discours, comme de nombreux autres responsables et partis politiques. Bref, rien de méchant”, précise encore Hugo Clément.

Ce dernier raconte ensuite avoir voulu se procurer les images de son intervention afin de les partager sur ses réseaux sociaux. “Après plusieurs relances, l’organisateur (Inco, NdlR.) me renvoie vers un média numérique que je ne connaissais pas, 'Blonde média', et qui a capté l’événement”. Hugo Clément affirme avoir dû insister pour finalement recevoir la vidéo. “Et là, surprise ! Je reçois tout mon discours SAUF le passage où je parle d’Anne Hidalgo et de Carole Delga, avec une coupe faite à la hache. Voyez par vous-même (je vous mets l’extrait où on voit la coupe, après la phrase sur les renards).”

Il ajoute par ailleurs que des éléments sur le panneau présent au-dessus du pupitre ont été effacés : le logo de la mairie de Paris et les indications du lieu et de la date de l’évènement. “Une bonne vieille censure à l’ancienne”, accuse Hugo Clément, qui précise que “quelqu’un qui se trouvait dans la salle a filmé avec son téléphone le passage effacé”.

”Franchement, je trouve ça hallucinant. Quand on est élu, il faut accepter la critique et sa libre expression. Je ne sais pas qui a pris la décision de censurer ce passage, s’il s’agit d’une demande de la mairie ou d’un zèle des organisateurs, mais c’est nul”, assène-t-il enfin.