Qui est Henri, le “héros aux sacs à dos” qui est intervenu face à l’agresseur à Annecy? “J’ai eu peur pour ma vie mais surtout pour celles des autres”

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un jeune homme tenter de s’interposer afin d’empêcher l’agresseur de faire plus de victimes. Rapidement, son acte courageux lui a valu d’être surnommé le “héros aux sacs à dos”.

L’identité de cet intrépide est maintenant connue. Il s’agit d’Henri, fraîchement diplômé, comme l’expliquent nos confrères du Dauphiné. Passionné par le patrimoine religieux, il a entamé un tour de France des cathédrales et c’est dans le cadre de ce voyage qu’il a croisé la route de l’assaillant à Annecy.

Henri a livré sa version des faits au micro de CNews : “J’ai agi instinctivement. Je n’ai pas réfléchi, pour moi c’était impensable de ne rien faire. J’ai tout fait pour protéger les plus faibles”.

”C’est presque animal. Il s’est retourné contre moi et a essayé de me donner des coups de couteau. J’ai eu peur pour ma vie mais surtout pour celles des autres. C’est quand le stress est redescendu que je me suis rendu compte que ça aurait pu être très dangereux

”Je veux une union de prière immédiate pour les victimes de l’attentat d’Annecy”, a-t-il publié dans sa story sur Facebook. “Je suis à la préfecture pour la déposition des témoins. Forcément, ça va durer longtemps. Priez pour les enfants, moi je vais bien”, a-t-il également déclaré.