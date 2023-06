Qui se cache derrière la destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine? Un appel suspect révélé

Ce vendredi, de nouvelles révélations ont été faites sur Telegram par les Services de sécurité ukrainiens. Ceux-ci affirment avoir la preuve que ce sont les Russes qui sont derrière cette attaque. Ils auraient intercepté un appel dans lequel un militaire russe déclare: "Ce n'est pas eux (Les Ukrainiens, NDLR) qui l'ont fait. Notre groupe de sabotage est derrière tout cela. Ils voulaient effrayer les gens avec ce barrage. Cela ne s'est pas passé comme prévu, mais plus que ce qu'ils avaient prévu".

Selon les services de sécurité ukrainiens, l'extrait audio intercepté évoque également les conséquences de cet acte. Des conséquences que les Russes tentent de masquer: à savoir la montée des eaux, les inondations de territoires et les destructions...

Vasyl Malyuk, chef du SBU (Services de sécurité ukrainiens), a commenté ces révélations: "En faisant sauter le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, la Fédération de Russie a enfin prouvé qu'elle était une menace pour l'ensemble du monde civilisé. Après tout, seul un véritable État terroriste peut provoquer une catastrophe humaine et environnementale de cette ampleur. Et il devra en répondre, tant sur le champ de bataille que devant les tribunaux internationaux. Notre tâche consiste à traduire en justice non seulement les hauts responsables du régime de Poutine, mais aussi les auteurs ordinaires de crimes".