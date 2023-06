Attaque à Annecy : la faveur surprenante demandée par Henri, “le héros aux sacs à dos”, à Emmanuel Macron

Jeudi, un homme armé d’un couteau s’en est pris à six personnes aux abords du lac d'Annecy. Il a blessé quatre enfants en bas âge, avant d’être interpellé par les forces de l’ordre. Avant cela, un jeune homme muni de deux sacs à dos a tenté d’empêcher l’individu d’attaquer d’autres personnes, en lui courant après et le repoussant à l’aide d’un des sacs. Rapidement, la scène a tourné sur les réseaux sociaux et le jeune homme, nommé Henri, a témoigné dans plusieurs médias français.