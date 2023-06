Comment ? Les deux pots étaient posés sur sa table et, en faisant fi de la forte odeur qui s’échappait du pot de glue, elle n’a pas réalisé qu’elle s’était emparée du mauvais liquide.

Constatant alors une douleur intense, Lydia Hartman se rend immédiatement à l’hôpital. “Oui, ça a fait mal”, déclare-t-elle dans une vidéo relatant son aventure. “Ils m’ont fait appliquer une pommade qui décompose et dissout la colle”, explique-t-elle, rajoutant que la pommade n’a pas réussi à décoller ses paupières. “Alors, ils ont commencé à gratter la colle en essayant de séparer mon œil”. Problème, la colle ne part toujours pas, faisant paniquer la jeune femme. “Ils m’ont emmenée dans une pièce privée et ont utilisé un outil en métal pour les ouvrir et y sont finalement parvenus”, conclut-elle.