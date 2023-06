À lire aussi

Comme souvent, malgré la température élevée, le costume reste de mise dans les sphères politiques mais aussi pour les gardes qui doivent revêtir leur tenue traditionnelle.

C’était donc sans surprise que la météo a fait une victime dans l’espace présidentiel, sous les yeux des journalistes mais visiblement pas ceux du président français.

On voit que le garde est alors rattrapé par deux hommes qui viennent à son secours et le tirent péniblement dans un coin à l’abri des regards tandis que les appareils des journalistes mitraillent la rencontre présidentielle. Emmanuel Macron ne semble pas voir que, à côté de lui, son garde s’écroule.