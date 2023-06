Comment Silvio Berlusconi avait réussi à faire de "son" Milan AC un grand d'Europe, alors qu'il était au bord de la faillite à son arrivée

Bien que parti en 2016 pour reprendre en 2018 le club de Monza, alors en 3e division italienne, à accéder pour la première fois de son histoire en Série A – chose qu’il parviendra à réaliser en à peine 5 ans de présidence -, l’ancien premier ministre italien laissera une trace indélébile dans le cœur des supporters de l’AC Milan. Il faut dire que l’homme, souvent décrié pour ses frasques extra-sportives, aura été un président particulièrement prolifique en matière de trophées.

Natif de la capitale lombarde, le jeune Silvio se rendait régulièrement à San Siro, étant gamin. Alors, quand l’occasion s’est présentée, cet ancien vendeur de produits d’électroménagers ayant fait fortune dans l’immobilier n’a pas hésité à délier les cordons de la bourse pour faire l’acquisition de son Milan AC.

Nous sommes en 1986, et Milan sort de plusieurs années de tempête. Le club est au bord du bilan, entre autres, en raison du Totonero, une affaire des paris truqués qui vaudra au club une relégation en Serie B, en compagnie de la Lazio de Rome. À l’époque, les paris sportifs étaient interdits. Mais les paris clandestins, organisés par la mafia, étaient légion dans de très nombreux tripots. Avec leurs dérives : certains joueurs pariaient volontairement sur la défaite de leur équipe, et faisaient tout pour couler les leurs.

Si le club a fait l’ascenseur à deux reprises, il ne fait plus peur quand Berlusconi arrive au pouvoir. Et les soucis financiers semblent voués à faire couler le Titanic rouge et noir.

Mais Berlusconi se le jure : il fera du bateau Milan AC un grand d’Europe. Et pour y arriver, il cavaliere sortira son chéquier. Il investira plusieurs centaines de millions de lires dans la modernisation du club mais aussi dans l’achat de joueurs tels que Gullit, Rijkaard, Van Basten ou Papin. Lesquels viendront épauler des joueurs maison tels que Maldini père ou captain Baresi. D’autres joueurs comme Maldini fils, Costacurta, Weah, Baggio, Davids, Kluivert, Bierhoff, Desailly, Pirlo, Nesta ou encore Ibrahimovic viendront jouer sous la tunique rouge et noire, étoffant son aura.

Deux ans seulement après l’arrivée de Berlusconi à la tête de l’AC Milan, le club remportera son 11e championnat d’Italie.

Silvio Berlusconi porté en triomphe par les joueurs de l'AC Milan après avoir remporté le titre de champion d'Italie en 1988, deux ans seulement après avoir sauvé le club de la faillite ©1999 AP

Et s’adjugera encore 7 scudettos jusqu’en 2011. Il remportera deux ligues des champions dans la foulée, en 1989 et 1990. Ainsi qu’une coupe du monde des clubs – la seule des rossoneris – en 2007.

En 2016, Berlusconi quittera le club avec 33 trophées en poche dont 8 fois le scudetto et 5 ligues des champions. En 30 ans à la tête du “Grand Milan”, il aura remporté davantage de trophées pour le Milan que les autres présidents en 94 ans. Il aura ainsi largement contribué à placer la capitale lombarde sur la carte du football mondial.

Aujourd’hui, “son” Milan lui rend hommage.