Alors qu'elle voyageait dans le Wisconsin, où elle rendait visite à un ami. Dans ce bout de ciel américain, le mercure atteignait les 32 degrés. Et Jade a fait un malaise.

"Je suis sortie fumer et au moment où j’ai fini et que je me suis levée, j’ai su directement que j’avais des ennuis. Ma priorité est immédiatement devenue de rentrer. Je ne pense pas avoir compris à ce stade que j’étais en train de mourir. J’avais l’impression que ma tête gonflait et que tout mon corps rétrécissait. Je n’avais jamais rien connu de tel auparavant. Puis tout est devenu noir et c’est à ce moment-là que j’ai su que j’allais mourir", confie la jeune femme sur TikTok. "J’avais éprouvé une peur extrême de mourir avant cet incident, mais quand cela s’est réellement produit, je n’avais aucune peur".

Jade est partie à l'hôpital où elle a été réanimée grâce à un défibrillateur. Elle avait été déclarée morte durant les trois minutes qui ont suivi son arrivée aux urgences.