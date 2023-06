”Je n’ai pas à devenir complice d’un crime”: un soldat russe explique comment il a fui pour éviter de combattre en Ukraine

Mais plusieurs soldats russes ont refusé de participer à cette guerre. C’est notamment le cas du lieutenant Dmitry Mishov. À 26 ans, celui qui était pilote d’hélicoptère d’assaut a fui la Russie et a demandé l’asile à la Lituanie. Il a raconté son histoire à la BBC.

Basé dans la région de Pskov, Dmitry Mishov faisait partie de l’armée de l’air russe quand la guerre a éclaté. S’il avait essayé de quitter l’armée avant le début du conflit, ses papiers n’ont pas pu être validés à temps. Il a dès lors été envoyé en Biélorussie pour du transport militaire de cargo. Revenu en Russie en avril 2022, il a de nouveau tenté de quitter son poste à l’armée. Mais alors que le processus était en bonne voie, il a été rattrapé par l’annonce de mobilisation générale partielle de Vladimir Poutine, le forçant à rester.

Une évasion digne d’un film

Militaire, Dmitry Mishov était pourtant rebuté à l’idée d’être envoyé en Ukraine : “Je suis un officier militaire, mon devoir est de protéger mon pays des agressions”, a-t-il expliqué à la BBC. “Je n’ai pas à devenir complice d’un crime. Personne ne nous a expliqué pourquoi cette guerre a commencé, pourquoi nous avons dû attaquer les Ukrainiens et détruire leurs villes.”

En janvier dernier, il apprenait qu’il allait être envoyé “en mission”. Comprenant qu’il allait être envoyé sur le front, il a fait une tentative de suicide, espérant que son état de santé l’empêcherait d’aller en Ukraine. Mais il se trompait. Sa dernière chance était donc de fuir la Russie, vers l’ouest et les pays baltes.

”Si j’étais monté à bord de cet hélicoptère, j’aurais au moins coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes. Je ne voulais pas faire ça. Les Ukrainiens ne sont pas nos ennemis”, a-t-il expliqué avant de donner les détails de son évasion. Il indique avoir été terrifié à l’idée de se perdre dans l’immensité de la forêt russe ou de se faire arrêter par les gardes-frontières russes. “S’ils m’avaient arrêté, je me serais retrouvé en prison pour un long moment.”

Pensant s’être fait repérer à quelques kilomètres de la frontière, Dmitry Mishov s’est mis à courir aussi vite qu’il a pu : “Je ne pouvais pas voir où j’allais, mes pensées étaient complètement désordonnées.” Mais enfin, la barrière marquant la frontière se dressait devant lui. Il l’escaladait, ayant atteint son objectif. “Je pouvais enfin respirer librement.”

”Personne ne croit les autorités”

Au-delà de son récit personnel, il a également donné des informations sur l’ambiance au sein de l’armée russe. Selon lui, certains hommes soutiennent la guerre tandis que d’autres sont morts en opposition à celle-ci. “Très peu croient qu’ils se battent pour protéger la Russie d’un danger réel”, explique-t-il, affirmant que le discours officiel n’est jamais passé au sein de l’armée. “Dans l’armée, personne ne croit les autorités. Ils peuvent voir ce qui se passe réellement. Ce ne sont pas des civils devant la télé. Les militaires ne croient pas les rapports officiels, car ils ne sont tout simplement pas vrais.”

Pour lui, les pertes russes sont bien plus importantes que ce qui est avancé par les autorités et la plupart des soldats tués étaient des militaires expérimentés et formés pendant de longues années comme des pilotes d’avion ou d’hélicoptère. “Maintenant, ils peuvent remplacer les hélicoptères, mais il n’y a pas assez de pilotes”, a-t-il expliqué, “Si nous comparons cela à la guerre en Afghanistan dans les années 1980, nous savons que l’Union soviétique y a perdu 333 hélicoptères. Je crois que nous avons subi les mêmes pertes en un an.”