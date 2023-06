Silvio Berlusconi, l’homme de toutes les frasques, aura marqué l’histoire… à sa façon

Vendredi, après l’annonce du décès du Cavaliere, les hommages ne pleuvaient pas comme de coutume sur les réseaux sociaux. Trop sulfureux, celui qui a été à trois reprises le président du conseil des ministres (1994, de 2001 à 2006, de 2008 à 2011) n’a eu droit qu’aux salutations de quelques figures importantes de la politique italienne ou de personnalités européennes de droite dure voire d’extrême-droite. Tardivement, le pape s’est également manifesté.

Le commentaire qui résume le mieux le personnage nous vient de Matteo Renzi, ancien Premier. “Beaucoup l’ont aimé, beaucoup l’ont détesté, chacun aujourd’hui doit reconnaître que son impact sur la vie politique mais aussi économique, sportive et télévisuelle a été sans précédent.”

Si Silvio Berlusconi a traversé l’histoire de la politique italienne avec fracas, ce n’est pas tant son bilan que l’on retiendra de lui, mais son goût pour le lucre, son amitié avec Vladimir Poutine, ses phrases assassines ou encore ses mauvaises fréquentations.

C’est dans l’immobilier que ce fils de bourgeois, futur président de l’AC Milan et magnat des médias, commence son ascension vers cette position d’omniprésence dans l’imaginaire des Italiens. Dans les années 70, immeubles, supermarché, écoles, hôpital voient le jour sous son impulsion. Il se dit à l’époque que ses financements lui viennent de banquiers occultes, on lui prête déjà des liens avec la Mafia. Une puissance de frappe qui lui vaudra d’être qualifié de “Cavaliere” (chevalier) par le président de la République Giovanni Leone.

Fin des années 70, Berlusconi délaisse le béton pour le câble. Il devient l’actionnaire principal du quotidien Il Giornale, introduit la télévision commerciale dans la botte de l’Europe, ce qui lui permettra de cadenasser l’information grand public pour mieux diriger l’opinion populaire. Son empire médiatique intègre des chaînes publiques italiennes, des chaînes en France, en Allemagne ou en Espagne. Il taille sa place dans les secteurs des banques, de l’édition, des assurances, de la distribution et du football, avec l’AC Milan, qu’il rachète en 1986.

Mais tout cela n’est pas encore assez pour celui dont le parcours lui vaudra régulièrement d’être dépeint comme le prédécesseur de Donald Trump. En 1994, l’adepte du maquillage à la truelle va amener une nouvelle forme de populisme sur le continent européen en se présentant aux élections législatives. Surfant sur les scandales de corruption qui frappent le système politique italien, l’oligarque devient Premier ministre en prétendant faire barrière au communisme. Lors de ses différents passages à la présidence du conseil, le fondateur du parti Forza Italia créé des lois qui favoriseront le développement de ses entreprises, celles-ci en retour solidifieront son assise politique.

En public, l’attitude et les propos du Cavalieri en choquent plus d’un. L’ex-chancelière Angela Merkel ? “Un gros cul imbaisable”. Barack Obama ? Le président américain est alors “un jeune beau et bronzé”. À Jacques Chirac, il déclare : “Tu as vu ce bidet ? Tu ne t’imagines pas le nombre de paires de fesses qu’il a accueillies…” A Martin Schulz, futur président du parlement européen ? “Je sais qu’en Italie, il y a un homme qui produit un film sur les camps de concentration nazis, je vous vois bien dans le rôle de Kapo, vous serez parfait !”

Bunga-bunga

S’il faut toutefois choisir une expression pour synthétiser le personnage, c’est le fameux “bunga-bunga”, que les médias non asservis à Berlusconi utiliseront pour présenter les bacchanales de l’homme de pouvoir. On parle ici de fêtes orgiaques lors desquelles des femmes, parfois mineures, viennent se dévoiler, s’exhiber, se prostituer. L’intervention du chef du gouvernement en faveur de la jeune fille “Ruby Rubacuori” lèvera le voile sur un réseau de proxénétisme créé pour assouvir les besoins, entre autres, du Cavaliere.

Au total, Silvio Berlusconi sera jugé au moins 36 fois, pour fausse comptabilité, fraude fiscale, corruption de juges, prostitution de mineures ou encore manipulation de la loi. Jamais il n’aura fait de prison.