Guerre en Ukraine: "La troisième guerre mondiale a déjà débuté depuis un certain temps"

Pour le journaliste, il est clair que l’envahissement des troupes russes sur le sol ukrainien a déclenché un conflit mondial. “L’ensemble du monde occidental fournit des armes, les cyberattaques sont coordonnées à l’échelle intercontinentale, les crises énergétiques et alimentaires qui découlent de la guerre affectent le monde entier. Et surtout, ce conflit est à l’origine des changements de pouvoir géopolitiques actuels dans le monde. Alors oui, la troisième guerre mondiale a déjà débuté depuis un certain temps”, s’exclame Rudi Vranckx.

Après avoir vu plusieurs fois la situation difficile en Ukraine, Rudi Vranckx explique qu’il est compliqué de savoir à l’avance si cela va s’améliorer ou pas : “Nous vivons dans un cocktail explosif imprévisible, et peu de gens savent s’il va s’enflammer et comment. Il suffit d’un rien pour que cette guerre devienne complètement incontrôlable à tout moment. La grande peur d’une guerre nucléaire, qui était si forte au cours des premiers mois, s’est lentement atténuée chez de nombreux Européens, mais je ne suis toujours pas aussi rassuré”, poursuit-il.

Notre confrère est revenu sur les attaques de drones en Crimée du mois de mai. Pour Rudi Vranckx, il s’agit ni plus ni moins d’un acte criminel conduit par les Russes. “C’est un prétexte pour intensifier la guerre. En attendant, quelle est la tentation pour Poutine de déployer une petite bombe nucléaire tactique ? Et puis il faut aussi se poser la question : où cela commence-t-il et où cela finit-il ? Je n’ai peut-être pas besoin de l’expliquer, mais une petite bombe nucléaire tactique en 2023 est bien plus désastreuse qu’Hiroshima”, appuie-t-il.