Lancement réussi pour la fusée Falcon9 de SpaceX, avec le satellite belge “Grégoire” d’Aerospacelab à bord (VIDEOS)

Pour cet envoi, Aerospacelab a noué un partenariat avec le fournisseur germano-américain basé à Berlin de services de gestion et d’intégration de missions, Exolaunch.

"Grégoire" est donc le deuxième satellite privé de la société à être envoyé dans l’espace, deux ans après le lancement du premier satellite, Arthur-1, à bord de la mission Transporter-2 de SpaceX et marque le début d’un accord de lancement multiple entre les deux entreprises, qui prévoit le déploiement de sept autres plateformes satellitaires polyvalentes conçues par Aerospacelab en 2023 et 2024. La mission est également l’occasion de renforcer les relations entre les deux entreprises, membres du Young European Enterprises Syndicate for Space (YEESS), association fondée en 2021 qui vise à stimuler la compétitivité et à promouvoir les innovations spatiales en Europe.

De son côté, SpaceX a publié de nombreuses vidéos depuis la Vandenberg Air Force Base, en Californie, afin de démontrer l'exploit technique. Pour rappel, l'entreprise d'Elon Musk lance les fusées mais récupère également les lanceurs, qui reviennent sur Terre peu de temps après le décollage, afin de réduire, à terme, les coûts, les pertes de matériel et augmenter la cadence d'envoi.

À lire aussi

Mission de démonstration de capacités pour Grégoire

La mission principale du satellite "Grégoire" est de démontrer les capacités de la plateforme satellitaire polyvalente d’Aerospacelab en termes de contrôle d’attitude, de traitement des données et d’interfaces de charge utile. Et il permet de mettre en avant l’expertise d’Aerospacelab en termes de communication laser entre satellites et stations terrestres, apprend-on de la part d’Aerospacelab.

guillement "Le lancement de Grégoire est aussi l’occasion pour nous d’affirmer notre expertise et de montrer que nous sommes capables de concevoir et de fabriquer en interne la plupart des composants du satellite tout en restant compétitifs en termes de prix"

"Grégoire est le symbole d’un vol inaugural pour la plateforme satellitaire polyvalente d’Aerospacelab. À terme, celle-ci vise, d’une part, à fournir aux acteurs privés et publics des blocs de construction standardisés capables d’accueillir diverses missions et, d’autre part, à assurer l’avancement du projet d’Aerospacelab quant à la construction de sa propre constellation de satellites”, précise Aerospacelab, pour expliquer ses objectifs.

Rester compétitifs au niveau prix

"Le lancement de Grégoire, notre deuxième petit satellite, en orbite n’est pas seulement une étape clé qui met en valeur Aerospacelab en tant qu’acteur mondial de l’industrie aérospatiale, c’est aussi l’occasion pour nous d’affirmer notre expertise et de montrer que nous sommes capables de concevoir et de fabriquer en interne la plupart des composants du satellite tout en restant compétitifs en termes de prix”, explique à l’occasion du lancement réussi Benoît Deper, le CEO d’Aerospacelab.

À lire aussi

"Nous nous réjouissons des nombreux autres lancements réussis que nous effectuerons avec Aerospacelab et SpaceX !”, a pour sa part déclaré Jeanne Allarie, vice-présidente “Launch” chez Exolaunch, leader mondial des services de lancement en “covoiturage” (lancements partagés) et des produits et services logistiques dans l’espace et pour l’industrie du “NewSpace”. En une dizaine d’années, l’entreprise a participé au lancement de 300 satellites au cours de 21 missions.

L'équipe d'Aerospacelab qui a travaillé sur le satellite Grégoire. ©D.R./ Aerospacelab

Plus d’informations à venir en cours de journée.