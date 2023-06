Un scandale éclate suite aux révélations d’une footballeuse suédoise: “Nous avons dû montrer nos organes génitaux”

Dedans, elle revient sur un moment qui a choqué l'équipe nationale suédoise. Alors qu'elles allaient participer à la compétition, elles ont été soumises à un test très étrange : prouver qu'elles étaient réellement des femmes.

“On nous a demandé de montrer nos organes génitaux et de ne pas se raser à cet endroit, explique Nilla avant de détailler la scène. L’incompréhension la plus totale régnait au sein de l’équipe. On ne comprenait pas non plus pourquoi on ne pouvait pas se raser... On se demandait si on était obligées de se soumettre à cet examen... mais personne ne voulait évidemment prendre le risque de louper la Coupe du monde. Pourquoi maintenant? N’y a-t-il pas d’autres solutions? Peut-on s’y soustraire? Tant de questions... mais nous nous sommes finalement exécutées, même si c’était particulièrement pénible et humiliant”, révèle le Guardian.

Accompagnées par le médecin et le kiné de l'équipe, Nilla Fischer et ses coéquipières ont dû se déshabiller afin de passer le test humiliant.

Pourquoi ces tests ont-ils été réalisés ? Tout cela vient d'une plainte commune portée par le Nigeria, l'Afrique du sud et le Ghana. Selon ces équipes, l'équipe nationale de Guinée équatoriale possédait des hommes dans son effectif.

Par contre, la raison pour laquelle les joueuses suédoises ont été soumises à un examen physique n'est pas claire. Alors qu'il existe des tests ADN qui ne nécessitent pas beaucoup de coûts et surtout aucune humiliation.