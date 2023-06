Un GSM abandonné, une version des faits mise en doute et un mari en garde à vue: la disparition de Karine Esquivillon agite la France

L'enquête, ouverte le 17 avril pour "enlèvement et séquestration", a été élargie mardi à des faits de meurtre dans le cadre d'un réquisitoire supplétif, a ajouté la magistrate jointe par l'AFP. Une "mesure procédurale" qui permet d'élargir le champ des investigations, a-t-elle souligné.

Une perquisition au domicile du couple, une maison située dans un hameau près de Maché, a été menée une bonne partie de la journée, en présence du mari, conformément à la procédure, a ajouté la magistrate. Deux véhicules appartenant au couple ont notamment été saisis et transportés sur un camion.

Vers 16h, un convoi de gendarmerie a quitté le hameau en direction de la gendarmerie de La Roche-sur-Yon où M. Pialle doit être interrogé par les enquêteurs, selon un correspondant de l'AFP sur place. Sa garde à vue peut durer 24 ou 48 heures, soit jusqu'à vendredi matin au plus tard.

Karine Esquivillon, mère de cinq enfants, est portée disparue depuis le 27 mars dernier. Selon des confidences de Michel Pialle à des médias, le couple n'était plus ensemble mais vivait sous le même toit dans leur maison à Maché.

Interrogé en mai par l'AFP, il avait témoigné de son "inquiétude qui est plus forte chaque jour qui passe". Et dans plusieurs interviews à la presse, cet ancien architecte, qui vend des objets d'art en ligne, assurait que son épouse avait profité d'une absence de sa part pour partir. Sur TF1, dans l'émission Sept à Huit, il déclarait en effet: "Je pense qu’elle avait préparé des choses déjà d’avance [...] Pour moi, elle est partie seule, avec un taxi, un uber, un truc comme ça, n’importe quoi. Je me dis dans deux trois jours elle est rentrée ce n’est pas possible, elle ne tiendra pas, moi je sais que je ne tiendrai pas."

Mais plusieurs des cinq enfants de la disparue ainsi que sa soeur ont pris la parole dans les médias pour exprimer leurs doutes sur cette version, et leur inquiétude.

L'appel à témoins lancé pour retrouver Karine Esquivillon

Interrogée mercredi par BFMTV, Adelaïde Esquivillon, la soeur de Karine a rappelé avoir eu "des doutes" à propos des déclarations parfois divergentes de Michel Pialle. Elle explique que si sa soeur était partie volontairement, elle "aurait dit au revoir à ses enfants, les aurait prévenus".

"Ses enfants c'était tout pour elle, elle tenait beaucoup à eux, ça ne lui ressemble pas, après on peut avoir un mal être profond mais il y a trop de circonstances bizarres, troublantes, j'ai du mal à croire qu'elle soit partie comme ça dans l'après-midi", affirme la soeur.

Un appel à témoins a été lancé le 9 mai pour tenter de retrouver la mère de famille. Seule trace, son téléphone mobile qui a été découvert le 9 avril dans un fossé par le maire de la commune, Frédéric Rager, près d'une aire de covoiturage.

Son appareil était encore chargé mais dépourvu de carte SIM, avait expliqué en mai le maire à l'AFP. Une photo d'une fille de la famille, découverte glissée dans l'étui au dos du téléphone, avait permis à l'édile de faire le lien avec Karine Esquivillon, dont il ignorait à l'époque la disparition.

Selon Ouest France, Michel Pialle a signalé la disparition de son épouse le 3 avril à la gendarmerie. Il avait affirmé avoir échangé avec elle des messages jusqu'au 31 mars. Elle lui aurait notamment dit qu'elle en avait assez de vivre à ses côtés.

Et depuis juin, il avait dénoncé le "cyberharcèlement" dont il se disait victime sur les réseaux sociaux. (Avec AFP)