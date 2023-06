Le 28 mai 2023, le C919 a effectué son premier vol commercial. A son bord, 130 passagers. Et derrière cet avion construit par l'entreprise chinoise Comac, se cache une stratégie de Pékin, pour conquérir l'aéronautique et ainsi détrôner Airbus et Boeing.

Ces deux géants, européen et américain, sont encore aujourd'hui dans une situation de duopole. Et c'est notamment parce qu'ils possèdent l'expertise nécessaire à la construction d'un avion. Comac, de son côté, a connu un important retard avant de livrer son C919 prêt à l'emploi. Il est censé faire concurrence au A320 et au Boeing 737, mais ses composants et matériaux sont largement issus de ces deux modèles préexistants.

Autrement dit, la Chine n'est pas encore prête à se hisser à la hauteur de ses concurrents occidentaux, en termes d'aéronautique. Mais sur le long terme, il ne faut rien exclure. Dans le secteur du ferroviaire par exemple, l'entreprise chinoise CRRC est devenu en quelques années leadeuse mondiale, devant les deux anciens poids lourds principaux, Alstom (France) et Siemens (Allemagne). Grâce à une stratégie assez simple : investir dans le savoir-faire étranger, le copier, puis exclure de son marché ces mêmes entreprises étrangères.

Alors, la Chine va-t-elle parvenir à reproduire dans les airs ce qu'elle a réalisé sur les rails ? C'est en tout cas ce qu'elle semble mettre progressivement en place. Les géants occidentaux sont prévenus.

