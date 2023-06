Guerre en Ukraine: les alliés de Kiev vont lui livrer des "centaines" de nouveaux missiles de défense aérienne

Kiev recevra "des centaines de missiles de défense aérienne à courte et moyenne portée et les systèmes associés nécessaires pour protéger les infrastructures critiques de l'Ukraine et assurer le succès des opérations de contre-offensive dans les mois à venir", ont-ils ajouté.

Cette annonce a été faite en marge d'une réunion à Bruxelles jeudi du Groupe de contact pour la défense de l'Ukraine (UDCG), mené par les Etats-unis et qui rassemble une cinquantaine de pays fournissant un soutien militaire à Kiev.

La livraison de ces équipements "a déjà débuté et devrait être achevée d'ici plusieurs semaines", selon la déclaration commune.

Ils s'ajoutent à une longue liste de matériel militaire et d'armes livrés par les alliés occidentaux de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe.

Une semaine après le début de sa contre-offensive, l'Ukraine a assuré jeudi avoir avancé sur le front et repris "plus de 100 km carrés" de territoire, tandis que la Russie affirme avoir repoussé les attaques de Kiev.

Cette contre-offensive est destinée à repousser les forces russes des zones qu'elles occupent dans le Sud et l'Est du pays.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'elles entendaient reprendre tous les territoires, y compris la Crimée et les régions sous contrôle de séparatistes prorusses depuis 2014.