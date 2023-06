Guerre en Ukraine: Moscou pratiquerait la torture "systématique et intentionnelle" de civils et prisonniers du conflit

Cela pourrait signifier que "ces méthodes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont approuvés par l'Etat", écrit l'experte, dans cette lettre signée avec d'autres experts indépendants.

Ces experts sont mandatés par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU mais ne parlent pas au nom de l'organisation.

"La torture est un crime de guerre et la pratique systématique ou généralisée de la torture constitue un crime contre l'Humanité", rappelle Mme Edwards, qui a l'intention de se rendre en Ukraine encore cette année pour y mener sa propre enquête.

Les méthodes employées font penser que l'on a à faire à "un niveau de coordination, de planification et d'organisation, ainsi qu'à l'autorisation directe, la politique délibérée ou la tolérance officielle des autorités supérieures", souligne-t-elle, précisant que l'obéissance aux ordres d'un supérieur ne peut-être invoquée pour justifier la torture.

Selon elle, les informations disponibles indiquent qu'à la suite de ces tortures et mauvais traitements tout comme de mauvaises conditions de détention, de nombreux civils et prisonniers de guerre ukrainiens sont traumatisés physiquement et psychologiquement.

"Plus la guerre dure, plus les cas de torture et autres traitements inhumains sont signalés", a souligné Mme Edwards. "J'exhorte vivement les autorités compétentes à veiller à ce que les civils et les prisonniers de guerre soient protégés et traités avec humanité à tout moment".