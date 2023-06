La phrase d’Élisabeth Borne qui fait trembler tous les ministres français

À lire aussi

La réponse d’Elisabeth Borne est floue, et ne va pas rassurer les membres de son gouvernement. “On est dans un moment compliqué de notre vie politique, avec une composition inédite de l’Assemblée nationale sous la Ve République”, répond-elle. “Il est certain que les ministres, quel que soit leur parcours, doivent avoir la vision, la capacité à diriger leur administration, à porter des textes au Parlement, à échanger régulièrement avec les députés et les sénateurs. Ce sont des qualités plus indispensables que jamais.” Aux ministres maintenant de tirer leur bilan, d’estimer leurs actions, s’ils veulent savoir s’ils sont en danger ou non.

Élisabeth Borne a expliqué qu’elle réservait “ces questions à [ses] échanges avec le président de la République”.

“Je ne suis pas dans le commentaire, mais dans l’action”

Et elle, souhaite-t-elle rester à Matignon ? “Je ne suis pas dans le commentaire, mais dans l’action. Il y a une feuille de route que je mets en œuvre pour répondre concrètement aux préoccupations des Français. Sur le pouvoir d’achat, le plein-emploi, la transition écologique, l’éducation, la santé, la sécurité et la justice, on avance”, répond la Première ministre.